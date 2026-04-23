Secondo i critici aumenterebbe l’influenza del governo di destra di Andrej Babis, sul modello di Ungheria e Slovacchia
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Fonte: il Post
In Cechia c’è agitazione per una riforma dei finanziamenti ai media pubblici
23 Apr 2026 • 0 commenti
Secondo i critici aumenterebbe l’influenza del governo di destra di Andrej Babis, sul modello di Ungheria e Slovacchia
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