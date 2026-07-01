Per esempio in Cina, Giappone e Singapore: serve ovviamente a rinfrescarsi in estati caldissime, ma è anche un simbolo di successo economico
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Fonte: il Post
In certi paesi dell’Asia l’aria condizionata è dappertutto
1 Lug 2026 • 0 commenti
Per esempio in Cina, Giappone e Singapore: serve ovviamente a rinfrescarsi in estati caldissime, ma è anche un simbolo di successo economico
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