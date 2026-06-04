Alloggiavano nella stessa casa dei due uomini accusati di averli uccisi e ogni mattina venivano portati in Basilicata a raccogliere le fragole
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Fonte: il Post
In che condizioni vivevano e lavoravano i braccianti bruciati vivi in Calabria
4 Giu 2026 • 0 commenti
Alloggiavano nella stessa casa dei due uomini accusati di averli uccisi e ogni mattina venivano portati in Basilicata a raccogliere le fragole
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