Continua a leggere: In Cisgiordania i coloni israeliani hanno attaccato di nuovo Qusra, assediata a inizio agosto, nonostante la presenza dell’esercito
Fonte: il Post
In Cisgiordania i coloni israeliani hanno attaccato di nuovo Qusra, assediata a inizio agosto, nonostante la presenza dell’esercito
29 Ago 2026 • 0 commenti
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