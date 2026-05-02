Le truffe sul decreto flussi hanno fatto aumentare le persone che restano lì senza riparo e dormono sui marciapiedi: per evitarlo basterebbe poco
Continua a leggere: In coda all’ufficio immigrazione di Roma per ore, giorni, notti
Fonte: il Post
In coda all’ufficio immigrazione di Roma per ore, giorni, notti
2 Mag 2026 • 0 commenti
Le truffe sul decreto flussi hanno fatto aumentare le persone che restano lì senza riparo e dormono sui marciapiedi: per evitarlo basterebbe poco
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.