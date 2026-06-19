Continua a leggere: In Colombia 99 guerriglieri hanno consegnato le proprie armi, grazie a un accordo con il governo del presidente uscente Petro
Fonte: il Post
In Colombia 99 guerriglieri hanno consegnato le proprie armi, grazie a un accordo con il governo del presidente uscente Petro
19 Giu 2026 • 0 commenti
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