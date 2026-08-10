Continua a leggere: In Colombia ci sono state le prime operazioni volute dal nuovo presidente contro i gruppi armati: sei persone sono state uccise
Fonte: il Post
In Colombia ci sono state le prime operazioni volute dal nuovo presidente contro i gruppi armati: sei persone sono state uccise
10 Ago 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: In Colombia ci sono state le prime operazioni volute dal nuovo presidente contro i gruppi armati: sei persone sono state uccise
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.