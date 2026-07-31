Le scarsissime condizioni igieniche e il sovraffollamento favoriscono il contagio, ma la popolazione ha problemi ancora più gravi
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Fonte: il Post
In Congo l’epidemia di ebola si diffonde anche nei campi profughi
31 Lug 2026 • 0 commenti
Le scarsissime condizioni igieniche e il sovraffollamento favoriscono il contagio, ma la popolazione ha problemi ancora più gravi
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