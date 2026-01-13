Continua a leggere: In Corea del Sud la procura ha chiesto di condannare a morte l’ex presidente Yoon Suk-yeol, che aveva tentato di imporre la legge marziale
Fonte: il Post
In Corea del Sud la procura ha chiesto di condannare a morte l’ex presidente Yoon Suk-yeol, che aveva tentato di imporre la legge marziale
13 Gen 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: In Corea del Sud la procura ha chiesto di condannare a morte l’ex presidente Yoon Suk-yeol, che aveva tentato di imporre la legge marziale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.