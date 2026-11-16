Continua a leggere: In Corea del Sud saranno controllati gli occhiali dei candidati all’esame di ammissione all’università per evitare imbrogli
Fonte: il Post
In Corea del Sud saranno controllati gli occhiali dei candidati all’esame di ammissione all’università per evitare imbrogli
16 Nov 2026 • 0 commenti
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