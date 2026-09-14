Quando la persona monitorata si avvicina alla vittima, il sistema avvisa le autorità e permette di seguirne gli spostamenti
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Fonte: il Post
In Corea del Sud un’app localizza le persone accusate di stalking in tempo reale
14 Set 2026 • 0 commenti
Quando la persona monitorata si avvicina alla vittima, il sistema avvisa le autorità e permette di seguirne gli spostamenti
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