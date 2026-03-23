Hanno trascorso insieme 24 ore, senza cellulari né consiglieri, e se n’è parlato molto in vista delle elezioni anticipate del 24 marzo
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Fonte: il Post
In Danimarca c’è un reality show con i leader dei partiti politici
23 Mar 2026 • 0 commenti
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