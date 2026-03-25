Il partito della prima ministra Mette Frederiksen ha ottenuto il peggior risultato in oltre un secolo, e formare un governo non sarà facile
Continua a leggere: In Danimarca i Socialdemocratici hanno vinto, ma non abbastanza
Fonte: il Post
In Danimarca i Socialdemocratici hanno vinto, ma non abbastanza
25 Mar 2026 • 0 commenti
Il partito della prima ministra Mette Frederiksen ha ottenuto il peggior risultato in oltre un secolo, e formare un governo non sarà facile
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.