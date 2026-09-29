I combattimenti tra esercito e milizie antigovernative partiti dal Tigrè si sono estesi ad almeno altre due regioni, alimentando i timori per una nuova guerra
Continua a leggere: In Etiopia la situazione è sempre più instabile
Fonte: il Post
In Etiopia la situazione è sempre più instabile
29 Set 2026 • 0 commenti
I combattimenti tra esercito e milizie antigovernative partiti dal Tigrè si sono estesi ad almeno altre due regioni, alimentando i timori per una nuova guerra
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.