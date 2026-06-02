Parlamento, Consiglio e Commissione europea hanno trovato un accordo su una norma per aumentare i rimpatri, fra diverse critiche
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Fonte: il Post
In Europa la vita degli stranieri senza documenti sta per diventare ancora più difficile
2 Giu 2026 • 0 commenti
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