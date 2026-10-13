È costato svariati miliardi di euro e dovrebbe durare almeno centomila anni, ma i dubbi sulla sua sicurezza non si sono ancora del tutto dissipati
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Fonte: il Post
In Finlandia è quasi pronto il primo deposito permanente di scorie nucleari
13 Ott 2026 • 0 commenti
È costato svariati miliardi di euro e dovrebbe durare almeno centomila anni, ma i dubbi sulla sua sicurezza non si sono ancora del tutto dissipati
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