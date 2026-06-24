Continua a leggere: In Florida la causa di un ragazzo che aveva accusato YouTube di creare dipendenza si è chiusa con un accordo extragiudiziale
Fonte: il Post
In Florida la causa di un ragazzo che aveva accusato YouTube di creare dipendenza si è chiusa con un accordo extragiudiziale
24 Giu 2026 • 0 commenti
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