Per il terzo fine settimana di fila decine di migliaia di persone saranno in piazza contro il governo e il carovita: sono previste proteste anche in Germania
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Fonte: il Post
In Francia ci si prepara a un’altra giornata di grandi manifestazioni
31 Ott 2026 • 0 commenti
Per il terzo fine settimana di fila decine di migliaia di persone saranno in piazza contro il governo e il carovita: sono previste proteste anche in Germania
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