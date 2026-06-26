Molte stavano facendo il bagno in zone dove la balneazione non era consentita, per cercare refrigerio durante l’ondata di calore
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Fonte: il Post
In Francia decine di persone sono annegate mentre si rinfrescavano nei fiumi
26 Giu 2026 • 0 commenti
Molte stavano facendo il bagno in zone dove la balneazione non era consentita, per cercare refrigerio durante l’ondata di calore
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