Dopo un tortuoso percorso di lavori parlamentari: per entrare in vigore però manca ancora l’approvazione del Consiglio costituzionale
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Fonte: il Post
In Francia è stata infine approvata la legge sul suicidio assistito
15 Lug 2026 • 0 commenti
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