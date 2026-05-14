Alcuni animali potrebbero avere comportamenti insoliti e imprevedibili quando mangiano frutti fermentati, ma a loro non si può ritirare la patente
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Fonte: il Post
In Francia gli automobilisti devono fare attenzione ai cervi ubriachi
14 Mag 2026 • 0 commenti
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