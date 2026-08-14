Secondo la Corte Costituzionale viola la libertà d’espressione: Macron ha già annunciato che preparerà un nuovo testo
Continua a leggere: In Francia la legge per vietare i social ai minori di 15 anni è stata dichiarata incostituzionale
Fonte: il Post
In Francia la legge per vietare i social ai minori di 15 anni è stata dichiarata incostituzionale
14 Ago 2026 • 0 commenti
Secondo la Corte Costituzionale viola la libertà d’espressione: Macron ha già annunciato che preparerà un nuovo testo
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