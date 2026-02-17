Quentin Deranque è morto in seguito a un pestaggio di gruppo, e c’è andato di mezzo il partito di estrema sinistra La France insoumise
Continua a leggere: In Francia l’omicidio di un militante di estrema destra è diventato un caso politico
Fonte: il Post
In Francia l’omicidio di un militante di estrema destra è diventato un caso politico
17 Feb 2026 • 0 commenti
Quentin Deranque è morto in seguito a un pestaggio di gruppo, e c’è andato di mezzo il partito di estrema sinistra La France insoumise
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.