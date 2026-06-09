Il corpo di Lyhanna, 11 anni, è stato trovato in un silo: il principale sospettato era già stato accusato di abusi su minori senza essere perseguito
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Fonte: il Post
In Francia l’omicidio di una bambina ha palesato un altro grosso problema
9 Giu 2026 • 0 commenti
Il corpo di Lyhanna, 11 anni, è stato trovato in un silo: il principale sospettato era già stato accusato di abusi su minori senza essere perseguito
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