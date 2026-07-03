Ha origini algerine e chiede soldi ai passanti per non bagnarli: per l’estrema destra è un simbolo dei problemi dei giovani francesi di seconda generazione
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Fonte: il Post
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3 Lug 2026 • 0 commenti
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