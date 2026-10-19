Continua a leggere: In Francia sono state fermate quasi 2.400 persone durante le proteste di sabato, e circa mille poliziotti sono rimasti feriti
Fonte: il Post
In Francia sono state fermate quasi 2.400 persone durante le proteste di sabato, e circa mille poliziotti sono rimasti feriti
19 Ott 2026 • 0 commenti
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