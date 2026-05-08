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Fonte: il Post
In Georgia dieci persone sono state condannate con l’accusa di aver cercato di rovesciare il governo nelle proteste di ottobre
8 Mag 2026 • 0 commenti
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