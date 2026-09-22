Se riuscirà a insediarsi in Sassonia Anhalt, il partito di estrema destra accederebbe a informazioni d’intelligence e piani militari riservati
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Fonte: il Post
In Germania temono che un governo di AfD passi informazioni alla Russia
22 Set 2026 • 0 commenti
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