La maternità surrogata è vietata in Germania, duramente osteggiata dal suo partito e lui stesso l’aveva criticata in passato
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Fonte: il Post
In Germania un parlamentare conservatore si è dimesso dopo aver avuto un figlio con la gestazione per altri
18 Lug 2026 • 0 commenti
La maternità surrogata è vietata in Germania, duramente osteggiata dal suo partito e lui stesso l’aveva criticata in passato
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