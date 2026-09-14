Nel processo in corso si è dichiarato colpevole anche di aver permesso ad altri uomini di stuprarla e di averne diffuso le immagini
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Fonte: il Post
In Inghilterra un uomo ha ammesso di aver drogato e stuprato la moglie per più di vent’anni
14 Set 2026 • 0 commenti
Nel processo in corso si è dichiarato colpevole anche di aver permesso ad altri uomini di stuprarla e di averne diffuso le immagini
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