Fomentano il nazionalismo e usano una retorica vendicativa verso i nemici, rendendo ancora più difficile il lavoro dei diplomatici
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Fonte: il Post
In Iran le parti più estremiste del regime stanno sabotando ogni accordo
14 Lug 2026 • 0 commenti
Fomentano il nazionalismo e usano una retorica vendicativa verso i nemici, rendendo ancora più difficile il lavoro dei diplomatici
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