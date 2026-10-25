Abitano in quartieri delimitati, frequentano solo scuole religiose, si autoimpongono di usare poco internet: alle elezioni di martedì voteranno anche per conservare tutto questo
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Fonte: il Post
In Israele gli ultraortodossi vivono in una bolla
25 Ott 2026 • 0 commenti
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