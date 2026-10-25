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In Israele gli ultraortodossi vivono in una bolla

In Israele gli ultraortodossi vivono in una bolla

25 Ott 2026 di hookii0 commenti

Abitano in quartieri delimitati, frequentano solo scuole religiose, si autoimpongono di usare poco internet: alle elezioni di martedì voteranno anche per conservare tutto questo
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Fonte: il Post


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