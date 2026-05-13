Continua a leggere: In Israele una commissione indipendente ha concluso che la violenza sessuale è stata una «componente centrale» dell’attacco del 7 ottobre
Fonte: il Post
In Israele una commissione indipendente ha concluso che la violenza sessuale è stata una «componente centrale» dell’attacco del 7 ottobre
13 Mag 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: In Israele una commissione indipendente ha concluso che la violenza sessuale è stata una «componente centrale» dell’attacco del 7 ottobre
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.