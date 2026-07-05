L’espansione è un grande affare per alcuni comuni, ma va anche gestita: e sarà difficile farlo finché manca una norma nazionale
Continua a leggere: In Italia ci sono già 200 data center, e altre decine ne arriveranno
Fonte: il Post
In Italia ci sono già 200 data center, e altre decine ne arriveranno
5 Lug 2026 • 0 commenti
L’espansione è un grande affare per alcuni comuni, ma va anche gestita: e sarà difficile farlo finché manca una norma nazionale
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