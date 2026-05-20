un sito di notizie, fatto dai commentatori

In Italia il cliente non ha sempre ragione

In Italia il cliente non ha sempre ragione

20 Mag 2026 di hookii0 commenti

«Quella sera, tornato a casa, ho continuato a pensare allo stato del servizio clienti in Italia. Quante volte mi è capitato di sentirmi insultare da camerieri, impiegati di servizi pubblici, tassisti? Perché chi chiede il caffè assieme alla carbonara non va servito ma va educato?»
Continua a leggere: In Italia il cliente non ha sempre ragione
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.