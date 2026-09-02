Sono tra i più onerosi sia per lo stato che per i singoli cittadini: perché sono molto richiesti e il brevetto scadrà solo tra 5 anni
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Fonte: il Post
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2 Set 2026 • 0 commenti
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