Era accusato di aver convinto centinaia di seguaci del suo culto religioso a lasciarsi morire di fame in cambio della salvezza
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Fonte: il Post
In Kenya il predicatore Paul Mackenzie è stato condannato per l’omicidio di 191 persone
19 Ott 2026 • 0 commenti
Era accusato di aver convinto centinaia di seguaci del suo culto religioso a lasciarsi morire di fame in cambio della salvezza
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