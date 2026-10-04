Ma sono andati meglio dell’ultima volta i partiti filorussi, in un paese che con la Russia ci confina e in cui è russo un quarto della popolazione
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Fonte: il Post
In Lettonia ha vinto il partito del primo ministro uscente, sostenitore dell’Ucraina
4 Ott 2026 • 0 commenti
Ma sono andati meglio dell’ultima volta i partiti filorussi, in un paese che con la Russia ci confina e in cui è russo un quarto della popolazione
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