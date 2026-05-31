Si trova in una posizione strategica ed è una specie di simbolo: le forze israeliane non si spingevano così in profondità da 26 anni
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Fonte: il Post
In Libano l’esercito israeliano ha occupato questo forte dei tempi delle crociate
31 Mag 2026 • 0 commenti
Si trova in una posizione strategica ed è una specie di simbolo: le forze israeliane non si spingevano così in profondità da 26 anni
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