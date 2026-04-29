Lo ha annunciato il JNIM, uno dei due gruppi armati che sabato avevano compiuto i più gravi attacchi contro l’esercito da anni
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Fonte: il Post
In Mali i jihadisti vogliono bloccare totalmente gli accessi a Bamako
29 Apr 2026 • 0 commenti
Lo ha annunciato il JNIM, uno dei due gruppi armati che sabato avevano compiuto i più gravi attacchi contro l’esercito da anni
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