Continua a leggere: In Mali la giunta militare ha arrestato alcuni soldati sospettati di essere coinvolti nell’attacco coordinato del 25 aprile
Fonte: il Post
In Mali la giunta militare ha arrestato alcuni soldati sospettati di essere coinvolti nell’attacco coordinato del 25 aprile
2 Mag 2026 • 0 commenti
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