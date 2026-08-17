Il presidente della federazione calcistica Fouzi Lekjaa potrebbe vincerle e diventare primo ministro: gestirebbe i Mondiali del 2030, ma anche molti problemi
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Fonte: il Post
In Marocco sarà il calcio a decidere le elezioni?
17 Ago 2026 • 0 commenti
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