Un mese prima della fine del calendario scolastico: l’ha annunciato il governo ma poi ha un po’ ritrattato per le proteste dei genitori
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Fonte: il Post
In Messico si discute di chiudere le scuole per i Mondiali
10 Mag 2026 • 0 commenti
Un mese prima della fine del calendario scolastico: l’ha annunciato il governo ma poi ha un po’ ritrattato per le proteste dei genitori
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