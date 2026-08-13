Il rame, fondamentale per i dispositivi elettronici: il paese ha ampie riserve, ma i due principali candidati non sono d’accordo su come sfruttarle
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Fonte: il Post
In mezzo alle elezioni in Zambia c’è un metallo molto ambito
13 Ago 2026 • 0 commenti
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