Negli ultimi otto anni il campionato è stato vinto da otto squadre diverse: arriverà anche la nona? Soprattutto: è un bene per il basket?
Continua a leggere: In NBA è più facile vincere, ma difficilissimo rivincere
Fonte: il Post
In NBA è più facile vincere, ma difficilissimo rivincere
20 Ott 2026 • 0 commenti
Negli ultimi otto anni il campionato è stato vinto da otto squadre diverse: arriverà anche la nona? Soprattutto: è un bene per il basket?
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.