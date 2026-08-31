L’esondazione ha travolto diversi impianti idroelettrici nel nord del paese, mentre molte persone si trovavano nelle strutture sotterranee
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Fonte: il Post
In Nepal si scava per raggiungere centinaia di lavoratori intrappolati nei tunnel
31 Ago 2026 • 0 commenti
L’esondazione ha travolto diversi impianti idroelettrici nel nord del paese, mentre molte persone si trovavano nelle strutture sotterranee
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