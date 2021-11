In Pennsylvania è reato sfuggire a piedi all’arresto.

Il Philadelphia Inquirer riporta la notizia che il Senato della Pennsylvania ha approvato una legge che rende reato la fuga a piedi per sfuggire all’arresto.

La legge era stata proposta in seguito alla morte di un poliziotto di Scranton, caduto da una staccionata durante un inseguimento a piedi e morto a causa delle ferite alla testa causate dall’incidente. La gravità del reato sarà commisurata alla gravità del crimine dal quale il sospettato fugge; in caso di morte di uno degli inseguitori, la fuga si configura come un “reato di secondo grado” (second degree felony), al pari dell’aggressione sessuale o del furto con scasso: in Pennsylvania prevede pene fino ai 10 anni di reclusione e multe fino a 25.000 dollari.

The American Civil Liberties Union of Pennsylvania said the bill creates duplicative and unnecessary crimes and criminalizes the “legal and constitutional right to run from law enforcement.”

Such a law would likely be used to charge young Black men and other people of color who may be legally running from a police officer, the ACLU said in a statement.