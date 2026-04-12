Ma quasi con certezza ci sarà un ballottaggio: i candidati sono 35, tra cui ex ministri, un comico e la figlia dell’ex dittatore Fujimori
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Fonte: il Post
In Perù si vota per eleggere il decimo presidente in dieci anni
12 Apr 2026 • 0 commenti
Ma quasi con certezza ci sarà un ballottaggio: i candidati sono 35, tra cui ex ministri, un comico e la figlia dell’ex dittatore Fujimori
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