Continua a leggere: In Polonia è stato arrestato un uomo accusato di progettare l’omicidio del primo ministro Donald Tusk e del ministro della Difesa
Fonte: il Post
In Polonia è stato arrestato un uomo accusato di progettare l’omicidio del primo ministro Donald Tusk e del ministro della Difesa
12 Ott 2026 • 0 commenti
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