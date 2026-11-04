Il governo ha fatto avanzamenti su una legge che elimina la tassa con cui si finanziano i media pubblici, e per molti è un modo per controllarli
Continua a leggere: In Repubblica Ceca si protesta per pagare il canone
Fonte: il Post
In Repubblica Ceca si protesta per pagare il canone
4 Nov 2026 • 0 commenti
Il governo ha fatto avanzamenti su una legge che elimina la tassa con cui si finanziano i media pubblici, e per molti è un modo per controllarli
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.